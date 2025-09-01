وزيرة التنمية المحلية تهنئ شيخ الأزهر بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت د.منال عوض فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهانى وأطيب التمنيات بمناسبة المولد النبوي الشريف ، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على سيادتكم وعلى مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يتحقق لمصرنا الغالية كل ما تصبوا إليه من آمال فى ظل القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .