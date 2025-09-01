اللهم احفظ مصر.. وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوي

بعثت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقالت وزيرة التنمية المحلية فى نص البرقية : يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بحلول المولد النبوي الشريف ، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق آمالها فى الأمن والاستقرار والتنمية وأن يعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين .. وكل عام و فخامتكم وشعب مصر بخير وسلام .