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أخبار العالم

بعد اختياره سفيرا للتواصل المدرسي.. هاشتاج محمد صلاح يتصدر تويتر

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
تصدر هاشتاج #محمد_صلاح المرتبة الأولى على موقع التواصل الإجتماعى تويتر اليوم الأربعاء وجاء ذلك بعد إختيار الفرعون المصرى محمد صلاح ليكون أول سفير لشبكة التواصل المدرسى الفورى من قِبل الأمم المتحدة .


وتعمل شبكة التواصل المدرسي على ربط طلاب اللاجئين والدول المضيفة بتعليم رقمي جيد، حيث يستعد البرنامج للتوسع في مصر للمرحلة الأولى .


وصرح صلاح بعد انضمامه: “انضممت إلى هذا البرنامج لسد الفجوة التعليمية بين اللاجئين ونظرائهم في نفس السن”، وأشار إلى أن البرنامج يستهدف أعدادا ضخمة من صغار السن في القارة الإفريقية وأنه سيتم تنفيذه الآن في مصر.

 




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