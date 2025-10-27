روسيا تعلن إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف موسكو

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من رصد وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، وذلك منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين.

وأوضح سوبيانين، عبر قناته الرسمية على منصة "ماكس"، أنه خلال ثلاث ساعات فقط تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 28 طائرة مسيرة كانت تقترب من العاصمة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ باشرت عملها في مواقع سقوط الحطام.

وأضاف أن الدفاعات الروسية أسقطت مساء الأحد خمس طائرات مسيرة أخرى في مناطق متفرقة على مشارف موسكو، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات التي تم تدميرها إلى 33 منذ مساء الأحد وحتى ساعات الفجر الأولى.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنها أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أربع ساعات فقط.

وأكد سوبيانين أن العاصمة تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة خلال الليل، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لها بكفاءة، وأسقطت عدداً منها خلال فترة وجيزة.