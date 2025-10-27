قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيران الرياض يطلق أولى رحلاته اليومية إلى هيثرو بلندن
هل تقبل الصلاة على النبي من الفاسق؟.. علي جمعة يجيب
انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور
نزاهة وشرف..رجال إسعاف السويس يعثرون على مصوغات ذهبية داخل سيارة تعرضت لحادث
الأسطول الأمريكي يعلن سقوط مروحية ومقاتلة في بحر الصين الجنوبي
تقارير إسرائيلية: حماس متمسكة بسلاحها رغم الاتفاق
دعاء الصباح للرزق.. كلمات مستجابة تفتح لك أبواب السماء
أسعار الحديد محليا وعالميا اليوم الإثنين
سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع
الأمم المتحدة تدعو لتأمين ممر إنساني السودانيين المحاصرين في الفاشر
متى سيبدأ حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟ اعرف الوقت بالدقيقة
أخبار العالم

روسيا تعلن إسقاط 33 طائرة مسيرة أوكرانية كانت تستهدف موسكو

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من رصد وتدمير 33 طائرة مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة العاصمة الروسية، وذلك منذ مساء الأحد وحتى فجر الاثنين.

وأوضح سوبيانين، عبر قناته الرسمية على منصة "ماكس"، أنه خلال ثلاث ساعات فقط تمكنت وحدات الدفاع الجوي من إسقاط 28 طائرة مسيرة كانت تقترب من العاصمة، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ باشرت عملها في مواقع سقوط الحطام.

وأضاف أن الدفاعات الروسية أسقطت مساء الأحد خمس طائرات مسيرة أخرى في مناطق متفرقة على مشارف موسكو، لترتفع بذلك حصيلة الطائرات التي تم تدميرها إلى 33 منذ مساء الأحد وحتى ساعات الفجر الأولى.

من جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أنها أسقطت 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال أربع ساعات فقط.

وأكد سوبيانين أن العاصمة تعرضت لهجمات متكررة بطائرات مسيّرة خلال الليل، مشيراً إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لها بكفاءة، وأسقطت عدداً منها خلال فترة وجيزة.

