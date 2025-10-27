أمين عام حزب الله: امتلاك السلاح جزء لا يتجزأ من حقنا المشروع

تناول الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، مسألة سلاح حزب الله في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية.

وقال: "امتلاك السلاح جزء لا يتجزأ من حقنا المشروع في الدفاع عن وطننا. المقاومة حق مشروع. الدولة اللبنانية هي من تقرر كيف تتصرف داخليًا فيما يتعلق بالسلاح، ولا علاقة لإسرائيل بهذا الأمر".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني إسرائيلي إن إسرائيل ترصد محاولات من حزب الله لترميم كل قدراته بما فيها قدراته الاستراتيجية.

وتابع: "حزب الله لم يعد يمتلك نفس القدرات التسليحية ولا القدرات القيادية حيث فقد قدرته بتنظيم هجوم منسق، إلى حد بعيد".



وأضاف المصدر: "إما تنزع الدولة اللبنانية سلاح الحزب أو نقوم نحن بذلك، نحن نرسل مواقع سلاح ونشاط الحزب للجنة التنسيق، وإذا لم تتصرف نتصرف نحن، أحيانا عندما يكون هناك تهديد فوري، نهاجمه دون إرسال تنبيه مسبق للجنة".



وأكمل المصدر: "نحن نتدرب على سيناريو الحرب ونعد لحزب الله قدرات ومفاجئات جديدة، إذا ما اندلعت الحرب، كل ناشط في حزب الله ما زال ينشط في الحزب هو هدف لنا، وسنستهدف كل ناشط للحزب في كل مكان".

ولفت إلى أن محاولات تهريب السلاح أقل بكثير مما كانت عليه ونحن نرصد أي محاولة وندمر ما يصل للحزب.