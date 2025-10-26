قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: اغتيال قائد كبير في حزب الله خلال قصف لقوات الاحتلال

علي حسين نور الدين الموسوي
علي حسين نور الدين الموسوي
فرناس حفظي

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، استشهاد القائد الكبير في حزب الله علي حسين نور الدين الموسوي ، في عملية إغتيال بقصف إسرائيلي لسيارته في منطقة النبى شيت بالبقاع اللبناني قبل قليل.

وفي وقت سابق،  كشفت قناة كان العبرية، أن طائرة بدون طيار إسرائيلية قصفت  سيارة بمنطقة النبى شيت بالبقاع اللبناني.

وفي وقت سابق، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 91 وسلاح الجو هاجما وقتلا قيادي من حزب الله في منطقة زوطر الشرقية.

ووفقًا للبيان، كان القيادي يحاول استعادة القدرات العسكرية  للحزب في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله المتمركز في جنوب لبنان.

وأوضح المتحدث باسم ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي، أن جيش الاحتلال هاجم في وقت سابق اليوم منطقة النبطية في جنوب لبنان وقتل المدعو عباس حسن كركي مسؤول الشؤون اللوجستية في قيادة جبهة الجنوب في حزب الله.

وادعى أدرعي أن عباس حسن كركي قاد في الفترة الأخيرة وأشرف على عمليات إعادة إعمار قدرات القتال في حزب الله وساهم في المحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية جنوب نهر الليطاني، كما شغل منصب مسؤول اعمار بناء القوة في حزب الله وأدار عمليات لنقل وتخزين وسائل قتالية في جنوب لبنان".

