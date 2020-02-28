وزير الأوقاف يفتتح مسجد عزبة البيه بـ الشرقية ويلقي خطبة الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مسجد عزبة البيه بقرية العواسجة مركز ههيا بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.





وحددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بـ" مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ "، وألزمت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.





كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ألقى خطبة الجمعة السابقة، بعنوان "السنة النبوية الشريفة، ومكانتها في التشريع"، من مسجد العلي القدير ببورسعيد.





وقال "جمعة"، إن العلماء تحدثوا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)).





وأضاف أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط لصحة الإيمان، متسائلًا: كيف لإنسان يدعي أنه مسلم وأنه يحب الله ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مفتاح باب الشفاعة لله وسيد ولد أدم بلا فخر وهو الذى أكرمنا الله به وقال فى كتابه الكريم { وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ}، ثم أعطى الأمانة لأمته الى يوم الدين.





وأوضح أن السنة النبوية هى المصدر الثاني للتشريع فتأتى مفسرة ومبينة ومكملة ومتممة لكتاب الله عز وجل، ولكن هناك فريق آخر قد يخلط ما نسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم ينسب إليه فيأتون بأمور لا أصل لها على أنها أحاديث، وهنا لابد من التحري والتثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (((عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا))، فلا بد من التحري والتثبت، حتى ان بعض العلماء لا يجيزون رواية الحديث وإنما لا بد من نص الحديث لأن بعض الناس إذا روى الحديث بالمعنى قد يغير كلمة أو لفظة أو جملة يتغير من خلالها مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث.





وتابع: من أجازوا الرواية بالمعنى وضعوا شروطا: وهى أن يكون عالما بالسنة وبالفقه وباللغة، فإذا ما رؤي رؤي الحديث بمعناه لم يحرف شئ من سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.





وأشار الى أنه لا يوجد خلاف بين أهل العلم على حجه السنة ولكننا ابتلينا بناسًا لم يفهموا الدين ولم يفهموا السنة ولم يدرسوا قواعد فهم السنة، فأخذوا الأحاديث وجمدوا عند ثوابت النصوص دون ان يفرقوا بين المستحب والمندوب والجائز والوجوب أو ما بين هو قبيل العادات وما بين هو من قبيل الثوابت وما بين هو قبيل المتغيرات فأفتوا فى دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قال ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمِ انْتِزاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء حَتَّى إِذا لم يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَيُسْأَلُوا، فأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا)).





واستشهد بما قاله ابن القيم رحمه الله "من أفتى الناس بمجرد المنقول فى الكتب من الآراء دون مراعاة عادات الناس وأحوالهم وظروفهم فقد ضل وأضل"، مُشيرًا الى أن السنة النبوية مرجعيتنا بعد كتاب الله وعلينا أن نفهمها فهمًا صحيحًا دون غلو او تقصير أو إفراطًا أو تفريط.





وأوضح أن أهل العلم جميعًا وكل من يعتد برأيهم، أجمعوا على أن طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، وأن سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هى المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله عز وجل، حيث يقول الحق تبارك وتعالى {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ}.





واستشهد بقول سيدنا عبدالله ابن عباس رضي الله عنهما ((ثلاثًا فى القرآن نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل واحدة منها دون الأخرى هى قول الله تعالى { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ }، فمن لم يطع الرسول لم يطع الله، ويقول رسول الله محذرًا ممن ينكرون سنته فيقول فى الحديث الصحيح ""بيننا وبينكم كتابُ اللهِ ، فما وجدنَا فيهِ حلالًا استحللنَاهُ ، وما وجدنا فيهِ حرامًا حرمناهُ ، وإنْ ما حرَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ كمَّا حرَّمَ اللهُ""، فلا تقبل لم يطع الله من لم يطع الرسول)).





وتابع: الأمر الثاني وهو أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يكتمل أسلمه لأن الزكاة ركنًا كما أن الصلاة ركنًا، الأمر الثالث وهو شكر الوالدين ، فمن لم يشكر والديه فهو بذلك لم يشكر الله، ومن لم يكن بارًا بوالديه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى! قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى"، هذا يؤكده القرآن الكريم حيث يقول الحق تبارك وتعالى { وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}.





وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من مخالفة أمره حيًا كان أو ميتًا، فمن خالف أمره فتصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابًا أليما لأنه هو الذى قال فى محكم التنزيل {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، بل أمرنا ألا نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نتعامل مع بعض فقال سبحانه {لَّا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ}، لافتًا الى أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من صميم طاعة الله.





وأكد أن التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب فيه أن نتأدب بأدب القرآن وبأدب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعة الرسول من صميم طاعة الله، لقوله تعالى { مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۖ}.





وأضاف أن الذين لا يعرفون فضل ولا مكانة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول لهم أنت الآن أتيت للصلاة فقل لى فى أى آية من القرآن تجد أن الجمعة خطبتين وركعتين، وتجد أن الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والصبح ركعتين فى أي آية يوجد هذا، بل أنها في قوله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ }.





وتابع: أن أمنية كل إنسان لم يقضي الفريضة أن يقضي فريضة الحج، متسائلًا: قل لى فى أي آية من آيات القرآن حدثتك عن تفاصيل الحج من أن الطواف يكون سبعة أشواط وان السعي بين الصفا والمروة يكون سبعة أشواط أنه فى قول رسول الله فى الحج :"خذوا عني مناسككم"، لافتا الى أن الكريم حدثنا عن الزكاة فماذا عن أنصبتها فإنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.



