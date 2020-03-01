احترس| إجراءات التموين عند تسجيل رقم محمول خاطئ بـ بونات الدعم

قال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات إن رسالة سجل موبايلك على بونات صرف الدعم مستمرة في الظهور لاستكمال بيانات أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يسجلوا أرقام هواتفهم المحمولة.
وعن الذين سجلوا أرقام هواتف خاطئة أوضح مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية انه لن يتم اتخاذ أي إجراء مع أصحاب الهواتف المحمولة الخاطئة ولكن سيواصل ظهور رسالة سجل موبايلك على بونات صرف التموين.
وأوضح مستشار وزارة التموين ان تسجيل رقم الهاتف المحمول لاستكمال بيانات البطاقات التموينية مستمر ولن يتم وقف ظهور الرسالة حتى الانتهاء من تسجيل جميع المستفيدين.
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن الهدف وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول هو تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية.
وأكد الدكتور عمرو مدكور، خلال حوار مع "صدى البلد"، أنه لن يضار أي مواطن من تسجيل رقم هاتفه على موقع دعم مصر ، نافيا المخاوف المثارة حول أسباب طلب وزارة التموين أرقام هواتف المستفيدين من التموين، مضيفا أن تسجيل رقم هاتف المستفيد من التموين على موقع "دعم مصر" يأتي في إطار استكمال البيانات.
وأوضح أن التعامل بشكل مباشر مع المستفيد عن طريق رقم الهاتف يوفر الحلقات الوسيطة بين مقدم الخدمة التموينية والمتلقي بما يقضي على أي محاولات للفساد أو الاحتيال على حق المواطن في الدعم.
واستشهد مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، بالمعاملات البنكية من خلال بطاقات الـ ATM التي ترسل لصاحب البطاقة رسالة نصية بأي معاملة تمت عبر بطاقة الـ ATM، وهذا التواصل يكون بمثابة أمان لصاحب بطاقة الـ ATM.
وفيما يلي يوضح "صدى البلد" كل الخدمات والإجراءات التي من الممكن أن تتم عبر موقع دعم مصر وكيفية استخدامها، وهي كالتالي:
- سجل موبايلك عبر موقع دعم مصر وذلك عبر أول أيقونة تظهر على صفحة الموقع الرئيسية، على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمك لدى احدى شركات المحمول وذلك لمرة واحدة فقط، وحين فتح الأمر.
- تقديم التظلمات عبر موقع دعم مصر وتتيح تلك الأيقونة تقديم أي تظلمات بشأن منظومة التموين، إلا أن تلك الأيقونة غير متاحة حقولها إلا في الأوقات التي تعلن عنها الوزارة لتلقي التظلمات.
- استعلام مكاتب التموين عبر موقع دعم مصر حيث تتيح الأيقونة الثالثة عبر موقع دعم مصر للزوار الاستعلام عن مكاتب التموين المنتشرة عبر الجمهورية، ليتسنى لكل فرد الوصول لأقرب مكتب له جغرافيا.
- تعديل محافظة صرف الخبز يتيح موقع دعم مصر فرصة تغيير المحافظة التي يصرف منها المستفيد حصته من الخبز، وذلك حال تغيير محل إقامته، أو تحركه لظروف خاصة كالعمل مثلا من تغيير محل إقامته.
يأتي ذلك في إطار في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على استكمال قواعد بيانات المستفيدين من المنظومة التموينية بشكل كامل.