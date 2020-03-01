احترس| إجراءات التموين عند تسجيل رقم محمول خاطئ بـ بونات الدعم

وفيما يلي يوضح "صدى البلد" كل الخدمات والإجراءات التي من الممكن أن تتم عبر موقع دعم مصر وكيفية استخدامها، وهي كالتالي:





- سجل موبايلك عبر موقع دعم مصر وذلك عبر أول أيقونة تظهر على صفحة الموقع الرئيسية، على أن يكون الرقم لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل باسمك لدى احدى شركات المحمول وذلك لمرة واحدة فقط، وحين فتح الأمر.





- تقديم التظلمات عبر موقع دعم مصر وتتيح تلك الأيقونة تقديم أي تظلمات بشأن منظومة التموين، إلا أن تلك الأيقونة غير متاحة حقولها إلا في الأوقات التي تعلن عنها الوزارة لتلقي التظلمات.





- استعلام مكاتب التموين عبر موقع دعم مصر حيث تتيح الأيقونة الثالثة عبر موقع دعم مصر للزوار الاستعلام عن مكاتب التموين المنتشرة عبر الجمهورية، ليتسنى لكل فرد الوصول لأقرب مكتب له جغرافيا.





- تعديل محافظة صرف الخبز يتيح موقع دعم مصر فرصة تغيير المحافظة التي يصرف منها المستفيد حصته من الخبز، وذلك حال تغيير محل إقامته، أو تحركه لظروف خاصة كالعمل مثلا من تغيير محل إقامته.



