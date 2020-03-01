بعد الانخفاض المتتالي.. اسعار الدولار تعاود الارتفاع في جميع البنوك

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سعر الدولار في بنك مصر

15.53 جنيه للشراء

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سعر الدولار الامريكي

واستهل الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الجديد بسوق الصرف المصرية، اليوم الأحد، على ارتفاع جديد أمام الجنيه المصري، مع استمرار ترقب السوق المحلية والدولية لتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي، وسط هبوط جماعي حاد لمؤشرات البورصات الدولية.









توقعات الخبراء حول سعر الدولار

بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط حول توقعات اسعار الدولار مقابل الجنيه قالوا: "إن جميع الأسواق في العالم تشهد حالة من الارتباك؛ ما يجعل شرائح من المستثمرين الدوليين يفضلون التريث في القرارات الاستثمارية بشكل مؤقت، خاصة في الأسواق الناشئة، وهو ما خلق ضغوطا إضافية على الأسواق المالية والبورصات التي تشهد موجة هبوط عنيفة منذ منتصف الأسبوع الماضي".





سعر صرف الدولار امام الجنيه

وارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري بنحو قرشين ليسجل 55ر15 جنيه للشراء و68ر15 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 56ر15 جنيه للشراء و66ر15 جنيه للبيع، وفي بنوك الأهلي المصري ومصر ومصر إيران للتنمية بلغ متوسط سعر العملة الأمريكية 57ر15 جنيه للشراء و67ر15 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترليني

وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد سجل الجنيه الإسترليني هبوطا ملحوظا أمام الجنيه المصري ليصل إلى 80ر19 جنيه للشراء و24ر20 جنيه للبيع، وسجلت العملة الأوربية الموحدة (اليورو) 05ر17 جنيه للشراء و32ر17 جنيه للبيع، وعلى صعيد العملات العربية، فقد استقر الريال السعودي عند مستوى 13ر4 جنيه للشراء و17ر4 جنيه للبيع.





سعر الدرهم الإماراتي

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 23ر4 جنيه للشراء و26ر4 جنيه للبيع، والدينار البحريني 65ر40 جنيه للشراء و56ر41 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 69ر50 جنيه للشراء و22ر51 جنيه للبيع.