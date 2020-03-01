تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد





وارتفع الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس مسجلا 15.60 جنيه للشراء و 15.70 جنيها للبيع.





ارتفع الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى ليسجل 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيها للبيع.





كما ارتفع الدولار في بنوك (مصر ايران للتنمية ، البنك التجارى الدولى ، العربى الافريقى الدولى) ليسجل 15.57 جنيها للشراء و15.67 جنيها للبيع.





واستقر الدولار فى بنك مصر عند 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيها للبيع.





واستقر الدولار فى بنك مصر عند 15.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيها للبيع.

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2020، في نحو 5 بنوك عاملة في مصر.