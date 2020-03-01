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اقتصاد

تعرف على أسعار الدولار اليوم الأحد

الأحد 01/مارس/2020 - 11:15 ص
الدولار
الدولار
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علياء فوزي
شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، ارتفاعًا في مستهل تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2020، في نحو 5 بنوك عاملة في مصر.

وارتفع الدولار في البنك الأهلي الكويتي بيريوس مسجلا 15.60 جنيه  للشراء و 15.70 جنيها للبيع. 

ارتفع الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى ليسجل 15.58 جنيه للشراء و 15.68 جنيها للبيع.

كما ارتفع الدولار في بنوك (مصر ايران للتنمية ، البنك التجارى الدولى ، العربى الافريقى الدولى) ليسجل 15.57 جنيها للشراء و15.67 جنيها للبيع. 

واستقر الدولار فى بنك مصر عند 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيها للبيع.

واستقر الدولار فى بنك مصر عند 15.53 جنيه للشراء و 15.63 جنيها للبيع.
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