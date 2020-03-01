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اقتصاد

لتعزيز المهارات الفنية.. مصلحة الكفاية الإنتاجية تشارك فى مبادرة صناع ملابس مصر

الأحد 01/مارس/2020 - 12:02 م
ملابس
ملابس
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ولاء عبدالكريم
شاركت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني فى مسابقة مبادرة "صناع ملابس مصر" في ضوء الشراكة والتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في TVET EGYPT وذلك باختيار أفضل "٢٠" طالبا متميزا بالفرقة الثالثة قسم الملابس الجاهزة من محافظة القاهرة الكبرى، والتى تتضمن مراكز التدريب المهني التابعة للمصلحة بمناطق "شمال القاهرة- جنوب القاهرة - الجيزة - الأميرية"، حيث تعمل هذه المبادرة على تعزيز المهارات الفنية والمهنية للطلاب المشاركين للتماشي مع احتياجات سوق العمل، ومن ثم تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني والتدريب المهني فى مصر.

وخلال 12 مارس الجارى، سيتم اختيار أفضل ١٠ طلاب من المرشحين المتقدمين للاشتراك فى المبادرة المسابقة بناءً على التقييم الفني والسلوكي وطبقا لمعايير تقييم محددة، وذلك بواسطة لجنة فنية مكونة من ممثلين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والقطاع الخاص وغرفة الملابس الجاهزة والمنسوجات وبيوت الأزياء.

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