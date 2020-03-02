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فن

متحطش إيدك عليا.. القصة الكاملة لأزمة ليلى علوي مع معجب في سوهاج

الإثنين 02/مارس/2020 - 07:01 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
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آيه عاطف
عبّرت الفنانة ليلى علوي، عن غضبها الشديد بسبب محاولة أحد معجابيها وضع يده على كتفها خلال تواجدها في قرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، خلال زيارتها للقرية من أجل المشاركة في افتتاح مشروعات تنموية لصندوق تحيا مصر.

قامت ليلى علوي بمهاجمة هذا الشخص والأنفعال عليه قائلة :"متحطش ايدك ليا"، وذلك وسط عدد ضخم من الاهالي الذين التفوا حولها لألتقاط الصور التذكارية معها.

وقالت ليلى علوي، في تصريحات صحفية : انا بحب اهل سوهاج جدًا .. لكن مكنش ينفع ان حد يحاول يحط ايده عليا وهو بيتصور .. ده الامر اللي ضايقني".
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