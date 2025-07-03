ترامب يدعو رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول إلى الاستقالة فورًا.

وقال "ترامب"، عبر منصة "تروث سوشيال" التي يملكها: "رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ينبغي أن يستقيل فورًا".

وأول أمس الثلاثاء، قال ترامب إن أي شخص سيكون أفضل من رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

واتهم ترامب، مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالفشل في أداء واجبه، مشددًا على أن سعر الفائدة يجب أن يكون 1% أو أقل.

وأدرج ترامب في المنشور رابطًا لتقرير من وكالة "بلومبرج نيوز"، يتضمن تعليقات من مدير وكالة التمويل الإسكاني الفيدرالية (FHFA) بيل بولت، وهو منتقد لـ"باول"، اتهم فيها رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بالكذب على المشرعين خلال شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

وقال "بولت" إن "باول" كذب على أعضاء اللجنة عندما أجاب على أسئلة حول أعمال التجديد في مقر بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن العاصمة، موضحًا أنه "عندما سُئل عن خطة التجديد المزعومة التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، ذكر باول أنَّ بعض الإضافات غير المألوفة كانت جزءًا من خطط قديمة، وأُلغيت منذ ذلك الحين".

وأضاف أنَّ تكاليف أخرى، مثل إصلاح المصاعد التي تُوصل مباشرة إلى مكاتب أعضاء مجلس الإدارة والتركيبات الرخامية، كانت صيانة أساسية لخصائص كانت موجودة دائمًا في المبنى.

بولت اتهم باول بتضليل أعضاء مجلس الشيوخ عمدًا بشهادات "مضللة"، وجادل بأن تصريحاته كانت كافية لاعتبارها سببًا كافيًا لإقالته.