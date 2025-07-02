ضياء رشوان عن هدنة الـ 60 يوما: ترامب يجمع رصيدا في حسابه الخاص بجائزة نوبل

تحدث الكاتب الصحفي ضياء رشوان، عن هدنة الـ60 يوما في غزة التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل وافقت عليها، قائلا: "الرئيس ترامب يجمع رصيدا في حسابه الخاص بجائزة نوبل، فقد تحدث عن دوره في إنهاء الأزمة بين الهند وباكستان، وإيران وإسرائيل، والكونغو ورواندا، ولا بد أن يفعل ذلك في غزة، حتى يكتمل رصيده".

وأضاف رشوان، في حواره مع الإعلامي محمد المهدي، عبر قناة "إكسترا نيوز": "ترامب يتبقى له قضيتان تحدث عنهما، وهما غزة، وأوكرانيا".

وردا على سؤال: "أي سردية أثرت على الرأي العام العالمي منذ 7 أكتوبر 2023، سردية المقاومة؟ أم سردية الاحتلال؟"، قال رشوان: "هذا سؤال بحثي، وأشكرك عليه، لأنه سؤال في منتهى الأهمية، وأتمنى أن يجيب عليه الباحثون علميا، من حيث الرصد الإعلامي والسياسي لما جرى في العالم من فاعلين مختلفين مثل الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وكل ذلك سيفرز في النهاية إجابة السؤال".

وأوضح، أن السردية التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، والتي كانت موجودة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، هي أن هناك "شعب" اسمه الشعب اليهودي اضطهد في الحرب العالمية الثانية، وارتكبت ضده مذابح، ومن حقه أن يكون له وطن قومي، وهذا الوطن القومي تمثل في عام 1948 الذي شهد استيلاء عصابات صهيونية ويهودية على فلسطين.

وواصل: "لا توجد دولة في العالم ذات طابع ديني غير الفاتيكان والتي تبلغ مساحتها كم مربع في قلب روما، حيث تحتوي على الأماكن المقدسة للكنيسة الكاثوليكية، وهي دولة رمزية تمثل أكبر مذهب في العالم".