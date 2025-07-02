ترامب يعيد افتتاح سجن التمساح لوضع المهاجرين غير الشرعيين به

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجن الكاتراز بولاية كاليفورنيا المتواجد وسط خليج سان فرانسيسكو،والذي أغلق منذ الستينات، وكان محاط ذلك السجن بالتماسيح لمنع هروب المساجين شديدي الخطورة بالولايات المتحدة،وتم إغلاقه من قبل،وإخلاء المساجين منه، ونقلهم لسجون أخرى.

وقرر ترامب بالتعاون مع حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس افتتاح السجن من جديد لوضع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من المكسيك بذلك السجن حتى يتم ترحيلهم خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدر الرئيس الأمريكي ترامب،وعود انتخابية رئاسية قبل فوزه بالرئاسة الأمريكية بترحيل جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين نشروا الجريمة،وأفسدوا المجتمع الأمريكي بينما يعرتض الحزب الديمُقراطي على سياسات الرئيس الأمريكي ترامب،ويدعون لبقاء المهاجرين وتوفيق أوضاعهم قانونيا بمختلف الولايات الأمريكية.