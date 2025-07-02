ترامب: المرشح لعمدة نيويورك مجنون شيوعي سيدمرها

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء على منصة تروث سوشيال من خطورة فوز المرشح زهران ممداني لعمدة نيويورك واصفه بالمجنون الشيوعي،وأضاف ترامب في تغريدته بإن ممداني سيدمرها.

ويستعد زهران ممداني 33 عاما ذو الأصول المسلمة المهاجرة من أوغندا للترشح لمنصب عمدة نيويورك في نوفمبر القادم،ويطرح فكرة القضاء على المليارديرات بأمريكا من أجل مساعدة الفقراء بالولاية التي تكون نسبتهم كبيرة.

وهدد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي الأمريكي عن الولاية حالة فوز ممداني،وينتمي ممداني للحزب الديمُقرطي الأمريكي،وانتقده ترامب في ذات السياق بسبب امتلاكه فكر يساري ضار للاقتصاد الأمريكي.