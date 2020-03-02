خسائر فادحة بمبيعات السيارات اليابانية بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

أظهرت بيانات للقطاع الخاص أن فيروس كورونا تسبب في تراجع مبيعات السيارات اليابانية 10.3% في شهر فبراير المنقضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تصاعد للمخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين جراء تفشي فيروس كورونا.
وتعطي الأرقام أحدث مؤشر على اتساع نطاق تأثير فيروس كورونا الجديد على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر - المسماة "كاي" في اليابان - أن المبيعات بلغت 430 ألفا و185 سيارة الشهر الماضي، مقارنة مع 479 ألفا و427 قبل عام وأن ذلك التراجع بسبب فيروس كورونا الجديد.
وتجاوز عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد الثلاثة آلاف، بعد تسجيل الصين الاثنين 42 حالة وفاة جديدة، وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية إن حالات الوفاة الجديدة بسبب فيروس كورونا في الصين سجلت في مقاطعة هوبي بؤرة تفشي الفيروس.
وتم تسجيل 202 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا في الصين، وهو أقل عدد إصابات يومي منذ نهاية يناير، بما في ذلك 6 حالات إصابة فقط خارج هوبي.