شقق دار مصر للمصريين بالخارج.. الأماكن والمساحات وآخر طرح

شقق دار مصر

شهدت وزارة الإسكان خلال شهر فبراير الماضي، العديد من الأحداث، وعلى رأسها الطرح الأخير لـــ2714 شقة ضمن مشروع شقق دار مصر فى 8 مدن جديدة، ومدن شقق دار مصر هى "القاهرة الجديدة والعبور وبدر والمنيا الجديدة و6 أكتوبر والسادات والعاشر من رمضان"، وتم طرح شقق دار مصر بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا.





شقق دار مصر العبور

أما شقق دار مصر العبور فقد شهدت إقبالا كبيرا بين الحاجزين في الثمان مدن السابق ذكرها، وأعتلت شقق دار مصر العبور أدوات البحث الأكثر رواجا، وذلك قبل أن تغبق الوزارة عملية الحجز، كي يعلن الأمر عن نفاذ شقق دار مصر العبور وزيادة الأقبال عليها.





اسعار شقق دار مصر

اما اسعار شقق دار مصر الجديدة فتبدأ من 5030 جنيه للمتر المربع، ولم تعلن وزارة الاسكان عن أقصى اسعار شقق دار مصر الجديدة، وتعد اسعار شقق دار مصر مميزة بلنسبة للراغبين فيها، والدليل على ذلك قوة الإقبال على الحجز.





شقق دار مصر المرحلة الثالثة

وشهد الحجز في شقق دار مصر المرحلة الثالثة إقبالا كبيرا فى أول يوم له خلال الأسبوع الأخير من فبراير، وخاصة بمدن 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور وبدر، حيث شهدت وحدات شقق دار مصر المرحلة الثالثة أعلى معدلات للحجز.





شقق سكن مصر المرحلة السادسة

فيما تم طرح شقق سكن مصر المرحلة السادسة من شقق سكن مصر بــ3 مدن بالصعيد هى : "المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط - غرب قنا"، ويشمل طرح شقق سكن مصر المرحلة السادسة 227 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمساحات من 106 أمتار حتى 115 كاملة التشطيبات، ويشمل شقق سكن مصر المركلة السادسة نموذج معماري مميز كما أن المشروع يحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية.





شقق دار مصر للبيع

أما بخصوص عرض شقق دار مصر للبيع فقد أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، بمنح مهلة شهرين تبدأ من 12/2/2020، وحتى يوم الأحد 12/4/2020، لحاجزى الوحدات السكنية السابق طرحها، ليتم طرح شقق دار مصر للبيع ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، وبالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بعدد من المدن الجديدة، لتحديث أو استكمال أى بيانات أو مستندات مطلوبة، وتقديم طلبات إعادة الاستعلام أو طلبات التظلم، في حالة الرفض نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، أو الرفض من جهات التمويل، للتأكد من أن شقق دار مصر للبيع .