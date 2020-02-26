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اقتصاد

الإسكان تكشف عن موعد طرح شقق لـ محدودي الدخل بالعاصمة.. تعرف عليه

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:01 ص
مي عبدالحميد
مي عبدالحميد
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آمنة عبدالعظيم
كشفت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، عن موعد الطرح الجديد للإعلان القادم لشقق إسكان محدودى الدخل والمتوقع خلال الربع الثاني من العام الجارى 2020 والمتوافق مع الربع الأخير للعام المالى 2019 - 2020.

وأضافت عبدالحميد فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الموعد ليس نهائياً لأن الصندوق ينتظر حصر الأراضى المتاحة للوحدات، وعقب تحديدها بشكل نهائي سيتم عمل بعض النماذج الجديدة للوحدات مستهدفاً بها إدخال بعض التغييرات على المشروع، وعقب هذا سيتم الحصول موافقة مجلس إدارة الصندوق للإعلان عن الطرح الجديد.

وتابعت، أن آخر طرح لشقق محدودى الدخل لسكان القاهرة والجيزة كان ضمن الإعلان العاشر للمشروع قبل 14 شهرا تقريبًا.

وأشارت عبدالحميد، إلى أن هذه المدن هى الأكثر طلبًا وفقًا للمسح الذى أجراه الصندوق بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وخبراء من البنك الدولى.
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