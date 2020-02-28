الإسكان: لن نطرح شقق إيجار لمحدودى الدخل لهذا السبب





وأكدت المصادر لــــ"صدى البلد": الوزارة قامت بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل دراسة عن حجم ونوع الطلب على شقق محدودى الدخل لتحديد الأماكن الأكثر طلبا والآلية الأفضل بالنسبة للمواطنين، ووجدنا نسبة أقل من 5% فقط تطلب وحدات بالإيجار.





وتابعت المصادر، أن هذه النسبة تتركز أغلبها فى العاصمة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، مقابل طلب قوى للتمليك على نفس الوحدات، فى ظل وجود آلاف المواطنين فى قوائم الانتظار الحالية للصندوق بنفس المحافظات بينهم أكثر من 170 ألف مواطن بالإعلان العاشر فحسب.





وأشارت، إلى أننا حتى نهاية العام المالى الحالى فى 30 يونيو المقبل لا نمتلك مخزونا مناسبا للطرح بالإيجار، ولم نحدد موعد طرح إعلان جديد بنظام الإيجار، وربما نقوم بعمل مسح جديد فى العام المالى المقبل 2020- 2021.

قالت مصادر بوزارة الإسكان، إنه لا صحة لما يثار عن طرحها لوحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة بنظام الإيجار خلال العام المالى الجارى 2019 - 2020.