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بين الناس

مواطن يشكو من سوء تشطيب الإسكان الاجتماعي بمركز بلطيم فى كفر الشيخ.. صور

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن بسام عيد عبد الحميد، والمقيم في محافظة كفر الشيخ ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من سوء تشطيب الإسكان الاجتماعى للإعلان الثامن بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

وقال المواطن فى رسالته : إنه بعد شهرين من استلام وحدته السكنية بشهرين حدث تشققات في الجدران وتلف السقف والدهانات.

وناشد المسئولين التدخل لإيجاد حل والبحث عن السبب فى ذلك خاصة،لافتا وأنه قام بإرسال شكوى على رقم 09007117 صندوق التمويل العقارى بتاريخ 29 يناير 2020، للتواصل مع الشاكى  01023644065 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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