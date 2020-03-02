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شروط حجز أراضى وشقق بالعاصمة الإدارية للمصريين بالخارج ..فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 01:18 م
مشروع بيت الوطن
مشروع "بيت الوطن"
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فرح علاء الخولي

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن وزارة الإسكان أعلنت عن فتح باب الحجز في المرحلة السابعة من مشروع "بيت الوطن" في مجموعة من المناطق المختلفة بالقاهرة، وبدأ الحجز على الأراضي والوحدات في المشروع عن طريق الموقع الالكتروني وهو للمصريين العاملين خارج مصر.


وتابع المهندس عمرو خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، الذي يذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم طرح المشروع في 8 مناطق مختلفة ومنها مدينة 6 اكتوبر والشيخ زايد والعبور ودمياط  الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة والشروق والسادات.


وأضاف المتحدث باسم الإسكان، أن الوزارة طرحت 1042 قطعة ارض، و 1359 قطعة ارض في أكتوبر والشيخ زايد والعبور، و 1240 وحدة سكنية في خمس مدن مختلفة ومنهم العاصمة الإدارية الجديدة.


واوضح انه يتم تحويل 30% من سعر الارض الفعلي مقدم لحجز قطعة الأرض، والمقدم المطلوب لحجز الوحدات السكنية 40% من المبلغ الكلي، بينما الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية الجديدة يتم دفع مقدم 30% من إجمالي ثمن الوحدات.


واكد على الشروط التي يجب أن تتوفر في الراغبين في الحجز، أن يكون المواطن حامل للجنسية المصرية ولديه اقامة سارية في الدولة التي يعمل بها أو ما يعادلها، وأن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وأولوية الحجز تكون بأسبقية تحويل مقدم الوحدة كما تم في المراحل السابقة، وإذا تم التحويل البنكي من الخارج يكون بالدولار.

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