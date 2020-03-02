8 جنيهات .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بـ التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين المسائية، بقيمة 8 جنيهات للجرام تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مرة أخرى وسط مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.





وسجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 698 جنيها للجرام مقابل مستوى 690 جنيها للجرام أول تعاملات اليوم.





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وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



