AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

8 جنيهات .. ارتفاع جديد في أسعار الذهب بـ التعاملات المسائية

الإثنين 02/مارس/2020 - 05:56 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين المسائية، بقيمة 8 جنيهات للجرام تزامنا مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية مرة أخرى وسط مخاوف من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول.

وسجل سعر الذهب عيار 21  مستوى 698 جنيها للجرام مقابل مستوى 690 جنيها للجرام أول تعاملات اليوم.

اقرأ أيضا:
 


عيار 18 سجل 598 جنيها.

عيار 21 سجل 698 جنيها.

عيار 24 سجل 798 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5584 جنيها.
 
أوقية الذهب 1600 دولار.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 670 جنيهاً.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26-12-2019

جنيهان ارتفاعا.. أسعار الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم 26-12-2019

ارتفاع جديد بـ6 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأحد بختام التعاملات

ارتفاع أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم يتراجع 9 جنيهات للجرام

أسعار الذهب اليوم السبت 29-2-2020

ترشيحاتنا

فى ذكرى وفاتها.. هل اعتنقت زينات صدقي اليهودية بعد اعتزالها؟

أناني وفاقد ثقته بنفسه .. نادية الجندى تهاجم الرجل الشرقى .. فيديو

أسوة بـ رئيس منغوليا .. هل تكون هالة زايد أول وزير مصري يدخل الحجر الصحي ؟

بشرى سارة.. الصين تتوصل لعلاج جديد لـ فيروس كورونا

صلاة جماعية للمسلمين حول العالم في هذا الموعد لمواجهة فيروس كورونا

بينهم لقاء مصيري.. 5 مواجهات نارية على أجندة الأهلي خلال شهر مارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين ds اليوم في مصر بعد التخفيض .. صور

طريقة تحضير القهوة العربية .. الأشهر في السعودية والأردن

حتى لا تؤذيك.. حلول فعالة للتعامل مع الخلافات والضغوط في مكان العمل