مع الحمام الأبيض .. ميار الغيطي بإطلالة شتوية أنيقة من برلين

شاركت الفنانة الشابة ميار الغيطي متابعيها على انستجرام، بصورة جديدة لها، وهي تحمل الحمام الأبيض، من أحد شوارع برلين.





وعلقت على الصور قائلة " في بعض الأحيان، يجب أن نعرب عن امتناننا للأشياء الصغيرة والبسيطة مثل رائحة المطر، أو طعم طعامك المفضل، أو صوت صوت أحد أفراد أسرتك.





وتألقت ميار الغيطي بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بلوفر باللون الأبيض، وبالطو باللون الرمادي الغامق بالفرو الأسود على منطقة الرقبة، مع بنطال جينز.

كما انها لم تتكلف في الظهور، ففضلت أن تظهر في الإطلالة بدون مكياج.

واعتمدت على ترك خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها، وتطاير خصلات منه.





وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة مثل خاتم في اليد، وانسيال.