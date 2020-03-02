AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مع الحمام الأبيض .. ميار الغيطي بإطلالة شتوية أنيقة من برلين

الإثنين 02/مارس/2020 - 08:57 م
ميارالغيطي
ميارالغيطي
Advertisements
حياة عبد العزيز

شاركت الفنانة الشابة ميار الغيطي متابعيها على انستجرام، بصورة جديدة لها، وهي تحمل الحمام الأبيض، من أحد شوارع برلين.


وعلقت على الصور قائلة " في بعض الأحيان، يجب أن نعرب عن امتناننا للأشياء الصغيرة والبسيطة مثل رائحة المطر، أو طعم طعامك المفضل، أو صوت صوت أحد أفراد أسرتك.


وتألقت ميار الغيطي بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بلوفر باللون الأبيض، وبالطو باللون الرمادي الغامق بالفرو الأسود على منطقة الرقبة، مع بنطال جينز.

 

كما انها لم تتكلف في الظهور، ففضلت أن تظهر في الإطلالة بدون مكياج.

 

واعتمدت على ترك خصلات شعرها البني منسدلا على كتفيها، وتطاير خصلات منه.


وارتدت بعض الإكسسوارات البسيطة مثل خاتم في اليد، وانسيال.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس شتوي.. وعد تخطف الأنظار في نيويورك

بإطلالة شتوية ريهام أيمن تتألق في أحدث ظهور

بملابس سوداء.. منة فضالى تتألق بإطلالة كلاسيك

بـ الورد وبالطو كاروهات.. ريهام أيمن تشعل إنستجرام بـ إطلالة أنيقة

بدون مكياج.. يسرا وريا أبي راشد تتألقان في شوارع أمريكا

أنيقة وجذابة.. كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

ترشيحاتنا

عاجل.. متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستقبل وزيرة الدفاع الفرنسية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين

بعد تألق علي معلول مع الأهلي.. خالد بيومي يوجه نصيحة لـ أندية الدوري الممتاز

خاص| كواليس إصابة المهندس الكندي بـ كورونا ونقله إلى مستشفى النجيلة

كورونا يتوغل ..انهيار مبيعات السيارات فى الصين.. وهيونداي تغلق مصنعا في كوريا.. تفاصيل

أول حالة إعدام في الصين بسبب فيروس كورونا .. تفاصيل

بعد حادثة معجب بـ ليلى علوي .. نجمات وقعن فريسة للتحرش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيونداي تستعد لتقديم hyundai kona الكهربائية في مصر .. صور

مش منحوس.. يوسف مولود يوم 29 فبراير: محظوظ وشخصية محبوبة

لعشاق السيارات الكلاسيكية .. تعرف على متحف الإمارات الوطني بأبوظبي .. صور وفيديو