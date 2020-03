بإكسسوارات لافتة.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن أنوثتها

View this post on Instagram

من مهارات التفكير الايجابية ألَا تسمح للآخرين أن يضعوا قيودهم المأساوية التي فرضوها على أنفسهم على آمالك وأحلامك، فإن مصيرك الحقيقي لا يكمن في نظرتهم الضيقة ركز فقط على الحقائق التي بين يديك، وليس على الأحكام التي أصدرها الآخرين عليك. ... Had the best team ever for this street style shoot loads of love ❤️ Designer: @___zenosyne___ Production: @storiesfromarabiaofficial Stylist: @reemanajim Photographer: @davidnyanzi Makeup: @maquillagebyaya Hat designer : @jesscollettmilliner