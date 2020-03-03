بإكسسوارات لافتة.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن أنوثتها





وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة لافتة خطفت الأنظار، مرتدية بدي باللون الأسود، وجاكت أسود "جلد" مكشوفا من منطقة الكتف، مما أبرز أنوثتها.





وفاجأت متابعيها بارتدائها بعضًا من الإكسسوارات الغريبة واللافتة على الشعر والوجه.





واعتمدت على لمسات جمالية بالألوان القاتمة، ووضعت اللون النبيتي في الشفاه، مع لمسات البلاشر.



