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مرأة

بإكسسوارات لافتة.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن أنوثتها

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:53 م
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
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حياة عبد العزيز
شاركت الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتألقت بسمة بوسيل بإطلالة لافتة خطفت الأنظار، مرتدية بدي باللون الأسود، وجاكت أسود "جلد" مكشوفا من منطقة الكتف، مما أبرز أنوثتها.

وفاجأت متابعيها بارتدائها بعضًا من الإكسسوارات الغريبة واللافتة على الشعر والوجه.

واعتمدت على لمسات جمالية بالألوان القاتمة، ووضعت اللون النبيتي في الشفاه، مع لمسات البلاشر.

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من مهارات التفكير الايجابية ألَا تسمح للآخرين أن يضعوا قيودهم المأساوية التي فرضوها على أنفسهم على آمالك وأحلامك، فإن مصيرك الحقيقي لا يكمن في نظرتهم الضيقة ركز فقط على الحقائق التي بين يديك، وليس على الأحكام التي أصدرها الآخرين عليك. ... Had the best team ever for this street style shoot loads of love ❤️ Designer: @___zenosyne___ Production: @storiesfromarabiaofficial Stylist: @reemanajim Photographer: @davidnyanzi Makeup: @maquillagebyaya Hat designer : @jesscollettmilliner

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