محافظ كفر الشيخ يسلم 12 عقدًا للمستفيدين من تقنين أملاك الدولة.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تسليم 12 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وعادل البزاوي، مدير الشئون القانونية، ورؤساء المراكز والمدن.





وقال المحافظ، إن هذا تنفيذ لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وطبقًا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب.





وشدّد محافظ كفر الشيخ، تعليماته المشددة بسرعة إنهاء إجراءات التقنين بالمراكز والمدن، لافتًا إلى أن هناك بعض حالات التظلم يجرى دراستها بواسطة اللجنة الرباعية، لاتخاذ قرار نهائي للتسعير، وبذلك يصل عقود التقنين إلى 382 عقد تقنين.





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