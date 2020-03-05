شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن شفاء إحدى المواطنات المصابات بفيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت الوزارة شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة في مملكة البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لها، لافتة إلى أنها تتمتع حاليا بصحة جيدة وخرجت من العزل الطبي.









وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.



