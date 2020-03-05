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أخبار العالم

شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا في البحرين

الخميس 05/مارس/2020 - 04:10 م
شفاء أول سعودية مصابة
شفاء أول سعودية مصابة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن شفاء إحدى المواطنات المصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أكدت الوزارة شفاء إحدى المواطنات السعوديات المصابات بفيروس كورونا الجديد، والتي سبق وأن تم الإعلان عنها ضمن الحالات المصابة في مملكة البحرين، حيث تم استكمال جميع الفحوصات والإجراءات الطبية لها، لافتة إلى أنها تتمتع حاليا بصحة جيدة وخرجت من العزل الطبي.


وأكدت الصحة متابعتها للوضع الصحي لباقي المصابات لحين شفائهن، مجددة التأكيد على الجميع بأهمية الإفصاح عن البلدان التي زاروها قبل قدومهم للمملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت اليوم، الخميس، ظهور نتائج مخبرية تؤكد إصابة زوجين بفيروس كورونا الجديد COVID19 حيث كان الزوج قادما من إيران عبر دولة الكويت ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، ونقل العدوى لزوجته.

ووفقا لوكالة الانباء السعودية "واس"، كشفت النتائج المخبرية عن إيجابية عينة أخرى لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين ومرافق في نفس المركبة للحالة الأولى والثانية المعلن عنهما سابقا. ليصبح المجموع حتى اليوم خمس حالات جميعها كان مصدر العدوى من إيران.

ويأتي رصد هذه الحالات نتيجة لفعالية الاستقصاء الوبائي الذي يتم تطبيقه وفق أعلى المعايير العلمية.
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