ارتفاع كبير.. إيران تعلن أحدث حصيلة ضحايا كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم، الخميس، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 107 حالات وفاة و3513 حالة إصابة مؤكدة، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.





وقررت السلطات الإيرانية اليوم، الخميس، إغلاق المدارس والجامعات حتى نهاية العام الفارسي، يوم 20 مارس، بسبب فيروس كورونا.





وطالبت وزارة الصحة الإيرانية المواطنين بخفض استخدام العملات الورقية؛ لوقف نشر فيروس كورونا.





وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي": "إن مشروع التعبئة الوطني لمكافحة فيروس كورونا بدأ اعتبارا من اليوم الخميس في المناطق الأكثر تلوثا بهذا الفيروس، على أن يتم تنفيذه خلال الأيام القادمة في باقي محافظات البلاد"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.



