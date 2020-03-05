AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

يارب تكونوا انبسطتوا.. تامر أمين يعلق على ظهور ثالث حالة كورونا فى مصر .. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 08:53 م
تامر أمين
تامر أمين
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، إنه تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا فى مصر.

وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذه أول حالة مصرية تصاب بفيروس الكورونا، موضحا أن الحالتين السابقتين كانا لأجانب وليس مصريين فالأول كان صيني الجنسية والثاني كان كندي الجنسية.

وعلق تامر أمين على انتشار فيروس كورونا قائلا "الناس اللى بتقول إن مصر إزاي مفيهاش كورونا..أهي تالت حالة اهي..يارب تكونوا انبسطتوا".

وأشار إلى أن الحالة المصرية المصابة بفيروس الكورونا كان قادما من دولة صربيا ونزل ترانزيت فى دولة فرنسا لمدة 12 ساعة فقط ومن ثم أتي إلى مصر، وبعد عدة أيام شعر بتعب وذهب إلى المستشفى ومن ثم تم اكتشاف حالته ونقله لمستشفى العزل المخصصة لحالات كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. الإمارات تعلن شفاء حالتين جديدتين

استشاري وبائيات: مصر قادرة على التعامل مع حالات فيروس كورونا ولا داعى للذعر.. فيديو

الحكومة: تخصيص 26 مستشفى كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.. فيديو

عراق: اكتشاف حالتين جديدتين مصابتين بـ"كورونا" في بغداد

محتاجين رقي في تداول المعلومات .. نشأت الديهي يكشف حقيقة وفاة عادل إمام

الحكومة: نقلنا الحالة الثانية المصابة بـ فيروس كورونا إلى مستشفى النجيلة.. فيديو

ترشيحاتنا

لقطة مؤثرة لطفل في جنازة والدته بعد وفاتها بسبب فيروس كورونا.. شاهد

عضو إدارة إيفرتون: الدوري الإنجليزي ربما يستكمل دون جماهير

مزحة طفلة مشاغبة تتسبب في إلقاء القبض على والدتها

مش كل اللي يجيله كورونا يموت.. حقيقة الوفاة الحتمية بسبب الفيروس الجديد

بعد ما فضحته على الفيس.. طليقة خالد عليش: هنزل واضحك واهزر

حلقة خاصة عن أزمة ياسمين عبد العزيز وشقيقها بسبب أحمد العوضي.. أسرار لا يعرفها أحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها

داليا مصطفي بالبنطلون الجلد في إطلالة جديدة لها عبر انستجرام