يارب تكونوا انبسطتوا.. تامر أمين يعلق على ظهور ثالث حالة كورونا فى مصر .. شاهد

قال الإعلامي تامر أمين خلال برنامجه "آخر النهار"، إنه تم اكتشاف حالة جديدة مصابة بفيروس الكورونا فى مصر.





وأضاف أمين خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن هذه أول حالة مصرية تصاب بفيروس الكورونا، موضحا أن الحالتين السابقتين كانا لأجانب وليس مصريين فالأول كان صيني الجنسية والثاني كان كندي الجنسية.





وعلق تامر أمين على انتشار فيروس كورونا قائلا "الناس اللى بتقول إن مصر إزاي مفيهاش كورونا..أهي تالت حالة اهي..يارب تكونوا انبسطتوا".





وأشار إلى أن الحالة المصرية المصابة بفيروس الكورونا كان قادما من دولة صربيا ونزل ترانزيت فى دولة فرنسا لمدة 12 ساعة فقط ومن ثم أتي إلى مصر، وبعد عدة أيام شعر بتعب وذهب إلى المستشفى ومن ثم تم اكتشاف حالته ونقله لمستشفى العزل المخصصة لحالات كورونا.