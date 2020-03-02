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تامر أمين: كورونا جه يا فقريين يارب تكونوا انبسطوا.. فيديو

الإثنين 02/مارس/2020 - 09:06 م
تامر أمين
تامر أمين
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إبراهيم القادري
علق الإعلامي تامر أمين على ظهور فيروس كورونا في مصر، قائلا إن شهر فبراير من أصعب الشهور والأحداث الصعبة به كثيرة ومنها ظهور كورونا ووفاة مبارك.

وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن فيروس كورونا "جه يا فقريين يارب تكونوا انبسطوا" وذلك أحاديث  الكثيرين الذين قالوا إن العالم أجمع به كورونا ونحن ليس لدينا هذا الفيروس فهل هذا يعقل.

وأوضح تامر أمين ، أن وزارة الصحة أعلنت بقرار رسمي تسجيل الحالة الثانية للاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

وتابع تامر أمين، أن الحالة التي أكتشف فيها الفيروس مواطن كندى يعمل في شركة بترول وعاد من كندا عن طريق ألمانيا وبعد ذلك الى مصر.

واستكمل تامر أمين، أن بعد الكشف والتأكد من إصابته تم عزله في الحجر الصحي المتواجد بمستشفى النجيلة في مرسى مطروح.
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