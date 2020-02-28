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توك شو

إنجي على توجه سؤال محرج لـ تامر أمين على الهواء.. فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:38 م
تامر أمين و انجي
تامر أمين و انجي على
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البهي عمرو

قالت الإعلامية أنجى عليها، إنها فتاة شرقية، تؤمن بالصداقة بين الراجل و الست، مؤكدة" انا كنت بخرج كتير أنا وتامر أمين وعادي جدًا .. احنا اصدقاء".

وأضافت إنجى على خلال حوارها ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي تامر أمين، أن " البنات التي تنشأ فى بيئة مغلقة عندما تشاهد أى رجل تعجب به ولا يوجد لديها خبرات فى التعامل".

ولفتت انجي علي، إلى أن هناك بعض الرجال كانت معجبة بها وبعد عدم الاتفاق على الارتباط و الزواج  تحولت تلك العلاقة لـ صداقة.

وأشارت انجى على إلى أنها درست فى مدارس مشتركة وكانت تجلس بجوار زملائها على ديسك، مؤكدة" الموضوع مفيش فيه حاجة يعنى واد بجنب بنت".

ووجهت إنجي علي سؤال محرج لتامر أمين على الهواء قائلة، " انت المعجبين بيك كانوا كتير فى الجامعة"  وير "مش واخد بالى من الكلام ده ".

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