بعد اعتناقها الإسلام.. ليلى إسكندر تثير الجدل من جديد حول جنسيتها

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حالة من الجدل في

عام 2017، بعد اعترافها باعتناق الإسلام في فيديو "لايف" بثته عبر حسابها الشخصي على انستجرام، قالت فيه: "أنا مسلمة

العادات والتقاليد"، مشيرة إلى أنها تستحي عندما يتطلع لها أحد الرجال.

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