نجلاء بدر : أتمني أن أقدم برنامجا الفترة المقبلة

قالت الفنان نجلاء بدر بانها تتمني أن تقدم برنامجا الفترة المقبلة خاصة بعد اتجاه عدد كبير من النجوم لهذه الخطوة .





صرحت نجلاء لصدي البلد : أتمني أن أقدم برنامجا جديدا الفترة المقبلة ولكن تختلف عن نوعية البرامج التي قدمتها منذ أكثر من 10 سنوات فالجمهور يفضل الجديد والافكار التي تناسب عقولهم خاصة أن الجمهور أصبح يتابع كل مايقدم وخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي أصبح لا يترك شخصا في حاله ، لكن أنا من نوعية النجوم التي تتقبل النقد البناء ، كذلك أتواصل مع جمهوري وأرد عليهم بنفسي من خلال صفحتي علي "انستجرام ".



