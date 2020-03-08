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باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور

الأحد 08/مارس/2020 - 12:01 ص
تصميمات بهيج حسين
تصميمات بهيج حسين
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حياة عبد العزيز - نهى هجرس - ابانوب نبيل
قامت حوالي ١٦ عارضة أزياء من متسابقات ملكة جمال الأناقة، والتي تتراوح أعمارهن من ١٩ لـ ٢٦ عاما، بالتقدم لعرض الفساتين، وجاءت تصميمات الفساتين باللون الذهبي اللامع، بصيحة الكتف الواحد، وفوق الركبة، ليكشف عن انوثتهن، مع ترك شعرهن ليبرزن جمال ملامحهن.

وكانت الفساتين من تصميمات بهيج حسين مصمم الأزياء العالمي.

وانطلق مساء امس الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال الاناقة ٢٠٢٠ “ The Miss Elegant “ في أحد الفنادق الكبرى، حيث شهد الحفل حضورًا كبيرًا لسفراء بعض الدول العربية، وعلى رأسهم سفير لبنان، والمغرب، والجزائر، والكويت ومن ضمن الحضور ملكة جمال الجزائر والمغرب ولبنان وحضور العديد من الشخصيات العامة  والإعلاميين والفنانيين.


وقدمت مذيعتا الحفل نور الصواف وإيمان الليثي، الترحاب لكل الحاضرين وجاء من أبرزهم، مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين، ودعاء عبد الرحيم ملكة جمال الأناقة ٢٠١٩، وتامر شلبي خبير التنمية البشرية، ومحمود نجاح منظم مسابقة ملكة جمال الأناقة.

 وتهدف  المسابقة إلى تنشيط السياحة الداخلية لمصر، وذلك بانضمام ملكة جمال السياحة إلى ملكة الأناقة في مسابقة واحدة.
 
وعلى هامش المسابقة أطلقت مبادرة لمرضى البهاق بحضور أطباء من جامعة القاهرة وأطباء نفسيين، وذلك لكي يجدوا مؤسسة خاصة لرعايتهم.

باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
باللون الذهبي وفوق الركبة.. متسابقات ملكة جمال الأناقة 2020 بتصميمات بهيج حسين.. صور
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