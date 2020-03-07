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أخبار العالم

قوات تركية تشتبك مع حرس الحدود اليوناني.. فيديو

السبت 07/مارس/2020 - 09:09 م
اشتباكات على الحدود
اشتباكات على الحدود التركية اليونانية
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رحيم يسري
في ظل مواصلة تركيا الضغط على الدول الأوروبية بورقة اللاجئين، وعقب فتح حدودها أمام اللاجئين للمرور نحو اليونان، اندلعت مواجهات بين القوات التركية واليونانية على الحدود بين البلدين.

وقامت القوات التركية بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على جنود حرس الحدود اليوناني، حيث لا يفصل بينهما سوى الأسلاك الشائكة.

ويظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي القوات التركية وهي تطلق قنابل الغاز نحو الجنود اليونانيين في تصعيد خطير، فيما ردت القوات اليونانية بالمثل حيث تحاول منع تدفق المهاجرين إلى أراضيها.

وتظهر المقاطع مهاجمة بعض المهاجرين أيضا للقوات اليونانية من المكان ذاته على الحدود التركية، دون اعتراضهم من قبل خفر السواحل التركي.

وفي اعتداء آخر، نشرت وسائل إعلام يونانية وتركية مقطع يوثق لحظة مطاردة قارب لغفر السواحل التركي لقارب يوناني في بحر إيجه.

وتشير وسائل إعلام تركية إلى أن القارب اليوناني كان يعيق مرور اللاجئين من تركيا نحو اليونان ويجبرهم على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وأوضحت أن الزورق التركي انتقل على الفور للمنطقة ليبعد الزورق اليوناني.
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