طبيبة بريطانية تجيب عن أخطر 11 سؤالا حول كورونا

بعد المشاهد التي انتشرت لأشخاص غطوا أنفسهم بالكامل بعلب وأكياس بلاستيكية ضخمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا القاتل، تجيب الطبيبة البريطانية «إيلي كانون» عن عدد من الأسئلة حول كورونا لتجنب الإصابة به، مؤكدة أن الأمر لا يستحق كل هذا الذعر.





في الوقت الحالي وبحسب تصريحاتها لصحيفة الدايلي ميل معظم الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض سيعانون فقط من أعراض خفيفة، تشمل السعال، التهاب الحلق، الحمى والأوجاع، ولن يحتاجوا حتى إلى رؤية أخصائي صحي.





بل سيصبحون قادرين على إدارة أعمالهم في المنزل تمامًا كما لو كانوا مصابون بالإنفلونزا أو الزكام لكن بعض الأشخاص معرضون لأن يصبحوا أكثر تضررًا، وهم من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الذين يعانون من ظروف صحية أخرى:





1. أنا في الستينيات من العمر وأنا لائق وصحي. هل أنا أكثر عرضة للخطر؟

الإجابة المختصرة هي «نعم» ولكن لا يزال ليس هذا سبب للذعر، فمع كورونا، نرى من حيث عدد الحالات وشدة المرض والوفيات أن هناك ما نسميه "التحول إلى اليمين"، هذه إشارة على رسم بياني، تفيد بأن معظم الحالات وأسوأها تحدث في الفئات العمرية الأكبر سنًا، فالجهاز التنفسي تصيبه الأضرار بتقدم العمر، لكن مازال هناك أملًا في التعافي.

فقط 2% من الإصابات تظهر في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، وقد يكون السبب في ذلك أنهم يعانون من أعراض خفيفة بحيث لا يتم التقاط الفيرس بالكامل، أو قد لا يصاب الشباب عمومًا بالفيروس لأسباب ليست كاملة بعد أو مفهومة.





2. هل يؤثر هذا المرض على دواء ضغط الدم؟

لا يوجد أي مؤشر على أن كورونا يؤثر على تفاعل أقراص ضغط الدم، لكن يؤثر على مرض السكري من النوع 1، إذ يمكن أن يؤثر المرض على نسبة السكر في الدم، لذلك قد يحتاج المرضى إلى ضبط دواء الأنسولين وفقًا لذلك، ومع ذلك فإن مرضى السكري من النوع 2 لن يعانوا نفس المشكلة.





3. هل يجب أن أبقي أحفادي بعيدًا؟

الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا هم أقل الفئات عرضة للإصابة بـ كورونا، لكن من الأفضل اتخاذ التدابير اللازمة، فمن المحتمل أن يحمل الطفل أو أي شخص آخر الفيروس دون ظهور أعراض، لذلك لا مانع في اتباع نصيحة غسل اليدين المعتادة أثناء قضاء الوقت معهم.





4. هل يجب أن أتوقف عن الذهاب إلى العمل، السباحة، أو تجنب المشاركة، أو التوقف لركوب الحافلة؟

لم تأخذ الحكومات وعدد من المؤسسات حتى الآن قرارًا يؤكد العزل الاجتماعي، لكن الوضع قد يتغير في المستقبل، فقد يفرض على المزيد من الأشخاص العمل من المنزل ويمكن إيقاف المدارس، والحد من النشاط الاجتماعي، بل قد يتم إلغاء الأحداث الكبيرة مثل مباريات كرة القدم، و تجنب السفر غير الضروري، وقد نصحت بعض الكنائس والمعابد الدينية التجمعات بعدم المصافحة أو تقارع أكواب الشرب، حتى أن بعضها بدأت بث تعاليمها عبر الإنترنت





عند العطس يرقد الفيروس على الأسطح لأيام، فإذا لمسنا السطح، ينتقل الفيروس إلى أيدينا، ثم إذا لمسنا العيون أو الأنف أو الفم يدخل الفيروس إلى الجسم فنصاب بالعدوى، لذا فإن غسل اليدين بالماء والصابون أو جل المعقم هو الشيء الأكثر أهمية، قم بذلك جيدًا لمدة 20 ثانية على فترات منتظمة خلال اليوم.





5. هل يجب أن نتوقف عن المصافحة؟

سيكون هذا نوعًا آخر من التباعد الاجتماعي بين الناس لكنه اختيارًا شخصيًا، إنها ليست مشكلة كبيرة أن تتوقف عن المصافحة، وربما تخفف من مخاطر الإصابة قليلًا، فلما لا؟.

6. هل هناك أدوية ، أو أي شيء آخر ، يجب علي تخزينه؟

يبدو أن الأعراض الرئيسية هي السعال وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء الشبيهة بالأنفلونزا مثل التهاب الحلق والأوجاع والآلام، ووفقًا للبيانات الصينية قد يكون مريضًا واحدًا من بين كل 5 مرضى في حاجة إلى تدخل طبي، أما البقية فإن أفضل دواء هو الإيبوبروفين والباراسيتامول، لأن هذا يتحكم في الحمى والألم.





7. هل تناول المكملات الغذائية مفيد في الحماية من المرض؟

لا يوجد أي دليل على أن تناول المكملات الغذائية له أي تأثير على هذا المرض، فالمناعة الطبيعية لدينا تأتي من خلال تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة والنوم جيدًا.

أما إذا لم تكن معتادًا على تناول الفاكهة والخضار فقد يكون من المفيد تناول مكملات الفيتامينات التي تحتوي على الزنك وفيتامينات C و D والحديد، لكن حتى هذا بالتأكيد لا يضمن الحماية، جدير بالذكر أن عدم التدخين هو وسيلة مؤكدة للحد من مخاطر جميع التهابات الجهاز التنفسي، لذلك سيكون هذا أفضل وقت للإقلاع عن التدخين.





8. هل يحمي اللقاح المضاد للالتهاب الرئوي من كورونا؟

هذا اللقاح يحمي من العدوى البكتيرية التي تسمى الالتهاب الرئوي أو المكورات الرئوية، ويوصى به للأطفال وجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، بالإضافة إلى من يعانون من مشاكل صحية مثل أمراض الرئة، ولكن لن يمنع أي شخص من الإصابة بفيروس كورونا.





9. حجزت رحلة بحرية.. فهل يمكنني الذهاب دون خطر؟

تواجد أعداد كبيرة من الناس على متن السفن السياحية جعلهم أكثر عرضة للإصابة بكورونا، وحتى الآن ، تم الحجر الصحي على خمس سفن سياحية ، بما في ذلك Diamond Princess في اليابان ، والآن Grand Princess في سان فرانسيسكو ، بعد ظهور أنباء عن إصابات محتملة، وباخرة أسوان في مصر، لذا من الأفضل تجنب الرحلات البحرية حاليًا.





10. هل يكون للأشخاص الأصغر سنًا الذين يعانون من حالات مثل الربو أو السكري عرضة لخطر كبير بالإصابة؟

إن الإصابة بالربو أو السكري تؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي وتجعل الناس أكثر عرضة للتأثيرات الخطيرة لكورونا، مثل الالتهاب الرئوي، لذا فإن مخاطر إصابتهم أعلى من غيرهم.

ويعد الحفاظ على الربو والسكري في حالة مستقرة قدر الإمكان من خلال الأدوية المنتظمة هو من الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب الإصابة.





11. هل يجب علي تنظيف منزلي باستمرار، وماذا يجب أن أستخدم على الأسطح؟

جميع أنواع كورونا تعيش على الأسطح في درجة حرارة الغرفة العادية من بضع ساعات إلى 9 أيام، لذا فالتنظيف المستمر يقضي على الفيروس فورًا، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة به، ويعتمد عدد مرات التنظيف على عدد مرات زيارة الناس.

يجب أن يقتل استخدام المياه والمنظفات الفيروس بسرعة، وتوصي منظمة الصحة العالمية بذلك لمنع انتشاره.



