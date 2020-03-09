أول رد من نقابة الصحفيين على اتهام سماح أنور بسرقة معاش والدها

علق الكاتب الصحفى محمد يحيى، عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما أثارته الفنانة سماح أنور، بتصريحاتها، بأن النقابة رفضت منحها معاش والدها، متسائلًا "كيف تحصل على معاش والدها وهي تزاول مهنة؟"، مشيرا إلى أن القانون يمنع حصولها على المعاش لأنها تمارس عملًا.





وأضاف "يحيى"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القانون يمنع الحصول على المعاش فى حالة العمل أو مزاولة مهنة، مشيرًا إلى أن الفنانة لم تتقدم بطلب رسمى إلى النقابة لتثبت أنها من دون عمل؛ للحصول على معاش والدها.





وتابع: أنه سيبحث غدًا هذا الشأن؛ للتأكد إذا كانت قدمت طلبًا رسميًا، وسيتم التأكد من استحقاقها لمعاش والدها أم لا.





وكانت كتبت الفنانة سماح أنور، عبر صفحتها الخاصة، تدوينة مبدية استياءها الشديد من نقابة الصحفيين؛ بسبب رفضها منحها معاش والدها الصحفى الراحل أنور عبدالله منذ وفاته فى عام ٢٠٠٨.



