بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مختلفة.





وظهرت سالي عبد السلام بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر باللون الأبيض، مع بنطال جينز ممزق من منطقة الركبة، لتظهر بشكل جمالي خطفت به الأنظار.





على تسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركته بشكل مموج على الظهر ليبرز جمال ملامحها. واعتمدت سالي عبد السلام





وانتعلت على الإطلالة الكاجوال كوتشي باللون الأبيض.





أما من الناحية الجمالية فهي لم تتكلف في وضع المكياج، فاستخدمت اللون الوردي في الشفاه، مع القليل من البلاشر، ووضعت المانيكير الأبيض والشفاف في الأظافر.