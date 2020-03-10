بـ بنطلون ممزق.. سالي عبد السلام تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

نشرت الإعلامية سالي عبد السلام صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة مختلفة.
وظهرت سالي عبد السلام بإطلالة كاجوال، مرتدية بلوفر باللون الأبيض، مع بنطال جينز ممزق من منطقة الركبة، لتظهر بشكل جمالي خطفت به الأنظار.
واعتمدت سالي عبد السلام على تسريحة شعرها الاعتيادية، حيث تركته بشكل مموج على الظهر ليبرز جمال ملامحها.
وانتعلت على الإطلالة الكاجوال كوتشي باللون الأبيض.
أما من الناحية الجمالية فهي لم تتكلف في وضع المكياج، فاستخدمت اللون الوردي في الشفاه، مع القليل من البلاشر، ووضعت المانيكير الأبيض والشفاف في الأظافر.
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happy birthday my babe @hassanelemam41 😘🤗 happy birthday habibi🥰 my favourite #cousin on earth! i love you hassouni 🤗🤗🤗😁 طول عمرى بقول والعيلة كلها عارفة نفسى اتجوز راجل زيك من كتر ما بحبك وبحب قلبك وطيبتك وحنيتك وقعدتك ولسه بقولها 😀🤗🥰 بقوا ٣٠ سنة ؟! 😁🤗 مش مصدقة! طول عمرى شايفة فرق السن بيننا ٤ سنين ونص رقم! فرق سن كبير اوى واختك الكبيرة وتقريبًا مربياك واقول لو كان اكبر مكنتش سيبته والله ! لو اعرف ان بعد التلاتين هتختلف النظرة ومش هيفرق السن تمامًا مكنتش هشوفك اخويا يا اخى😂🤗❤️❤️ بحبك اوى اوى اوى يا حسن❤️❤️❤️