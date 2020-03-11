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برلمان

اتصالات البرلمان: التصدي لـ شائعات كورونا قرار حاسم لمنع الذعر

الأربعاء 11/مارس/2020 - 08:50 م
اتصالات البرلمان
اتصالات البرلمان
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أحمد أيمن

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بالقرار الذي اتخذه د. مصطفى مدبولي، بمعاقبة  كل من أذاع أخبارًا كاذبة أو بيانات أو شائعات تتعلق بكورونا.


وقال "بدوى" في بيان له، إنه قرار حاسم وفي وقته تماما للتصدي لمن يروجون إشاعات ويحاولون أن يثيروا الذعر.


ونوه بدوي، في بيان له، باتخاذ الحكومة كافة الإجراءات القانونية، حيال كل من أذاع أخبارًا، أو بيانات كاذبة، أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره، بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


وشدد على أن هذا التوجيه، يأتى فى إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، والتصدي للشائعات التي تحاول اثارة البلبلة في البلد على غير الحقيقة.


وأكد أن مصر تمارس نوعا من الشفافية الهائلة، تجاه فيروس كورونا ولا يمكن أن تخفى أي معلومات متعلقة به، ولا داعي لركوب الموجة من جانب البعض واثارة حالة من الذعر العام بدون سبب.

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