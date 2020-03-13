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تعليم

التعليم العالي تفتح التقديم للطلاب الوافدين راغبي الالتحاق بالجامعات المصرية.. تفاصيل

الجمعة 13/مارس/2020 - 08:10 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لجميع الراغبين في الإلتحاق بالجامعات والمعاهد البحثية المصرية، فتح باب الحجز في الجامعات والمعاهد البحثية المصرية لغير المصريين التقدم بطلباتهم عبر قنواتها المعتمدة بسهولة ويسر.




واوضحت أن التقديم يكون عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.wafeden.gov.eg

الشروط والتعليمات المعتمدة للتقديم:

1- أن يكون الطالب لا يحمل الجنسية المصرية

2- ملئ نموذج الإلتحاق علي الموقع -علي ان يكون الإسم وفقا لجواز السفر

3- أن يكون الطالب المتقدم حاصل علي الشهادة الثانوية أو ما يعادلها 

4- إستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم عبر الموقع الإلمتروني الرسمي:

1- صورة من الشهادة الدراسية 
2- صورة من جواز السفر

والمستندات المطلوبة للتقدم للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي المصرية:

1- أصل الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التعليم بالدولة المقيم بها ومن الخارجية المصرية

2- صورة جواز سفر ساري (6 أشهر علي الأقل)

3- عدد 6 صور شخصية حديثة

4- نتيجة إختبار القدرات بالنسبة للكليات التي تتطلب هذا النوع من الإختبارات

5- إيصال سداد مقال خدمات التقديم علي الموقع (1500 جنيها مصريا فقط لا غير)

6- صورة من الترشيح المبدئي المرسل من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي.


ويتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط الإلكترونيwww.wafeden.gov.eg خلال فترة الإعلان علي أن يتم تقديم المستندات المطلوبة للإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين علي العنوان التالي (7 ش د. إبراهيم أبو النجا - حي السفارات - مدينة نصر- القاهرة- جمهورية مصر العربية).

للإستفسارات يمكن المراسلة إلكترونيا علي البريد الإلكتروني [email protected]  أو الإتصال علي الخط الساخن 19064.

بينما مواعيد التقديم:
تم فتح باب التقدم من تاريخ 20/2/2020 م، كما يمكن قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي 2021/2020م بنظام الساعات المعتمدة بمختلف الكليات بدءا من 1/11/2020م.
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