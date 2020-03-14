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فيديوجراف.. كلمات الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا تثير الرعب من كورونا

السبت 14/مارس/2020 - 09:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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منار شعبان
أثار انتشار فيروس كورونا الرعب والذعر على مستوى العالم، وذلك بعد أن أصبح خارج السيطرة، وأعلنت منظمة الصحة العالمية الفيروس وباءً عالميًا.

جميع دول العالم "العربية والأوروبية" طالها الوباء، وأصاب عددا كبيرا من مواطنيها بجميع فئاتهم؛ فلم يفرق الوباء بين غني وفقير أو مواطن ومسئول فالجميع مهدد بالإصابة.

خرج الرئيس الفرنسي ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني جونسون، بخطاب مشترك لشعبيهما بشأن مستجدات انتشار المرض في البلاد وكان من المنتظر منهما تصريح واحد يهدئ حالة القلق والرعب ولكن حدث العكس.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن خطاب الرئيسين واللذين أثارا قلق شعبيهما أكثر وأكثر من خلال الفيديوجراف التالي.



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