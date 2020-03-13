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حملوا المواطنين على أكتافهم..رجال الحماية يضحون بأنفسهم لإنقاذ الغير..شاهد

الجمعة 13/مارس/2020 - 10:06 م
صدى البلد
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أسامة علي

عرض برنامج "مساء دى إم سى" تقريرا مصورا عن رجال الحماية المدنية بمحافظة القاهرة وهم ينقذون العالقين فى مياه الامطار بطريق القاهرة السويس.


يوضح التقرير المعروض على فضائية "دى إم سى"،تقديم الاعلامى رامى رضوان، قيام رجال الحماية المدنية بحمل المواطنين على اكتافهم الساعة 3 فجرا لإخراجهم من برك المياه المتواجدة على طريق القاهرة السويس.


وكان محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات،كشف حقيقة تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد بعد انتهاء منخفض التنين الجوي الذي ضرب البلاد وتسبب في أمطار غزيرة وصلت لحد السيول لمختلف محافظات الجمهورية.


وقال شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر شاشة «دي ام سي»، مساء اليوم الجمعة، إن ذروة موجة الطقس السيئ على المحافظات  مرت وان فرص سقوط الأمطار ستكون بسيطة، متابعا :"أنه من المتوقع أن تكون هناك سيول على سيناء، وبداية من السبت المقبل سيحدث استقرار للطقس، وبداية من الأحد سيشعر المواطن بتحسن كبير في الأحوال الجوية".


ونفي مدير مركز التحاليل والتنبؤات، تعرض البلاد لاي منخفض جوي جديد خلال الفترة المقبلة، قائلا:«غير حقيقي، والأجواء تتم على وتيرة التحذيرات التي أصدرتها هيئة الارصاد الجوية خلال الفترة الماضية».


وأشار إلى أنه، ليس هناك أي تحذيرات خلال الـ 72 ساعة القادمة وان الأجواء ستكون هادئة تماما، موضحا أن الأجواء كانت تسير على وتيرة التنبؤات التى أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية، مضيفا: "لم نطلق ما يسمي بـ منخفض التنين على المنخفض الجوي الذي تمر به البلاد".

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