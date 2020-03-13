الرجاء المغربي لـ صدى البلد: سنشكو مازيمبي للكاف لهذا السبب

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي لنادي الرجاء المغربي، أن النادي سيتقدم بشكل رسمي بشكوى للإتحاد الإفريقي لكرة القدم ضد نادي مازيمبي الكونغولي، بسبب أحداث مباراة إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا".





وكان الرجاء قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد إقصائه لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي، في المباراة التي شهدت تعرض لاعبي الرجاء لمضايقات من قبل الجمهور ولاعبي الفريق الكونغولي





وقال وهبي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"في مباراة الإياب، كان هناك 3 أفراد من الفريق يحرسون أغراض اللاعبين الشخصية، فوجئوا بالضرب والشتم والبصق من قبل جماهير وطاقم نادي مازيمبي، بين الشوطين لم نستطع الدخول لغرفة الملابس، قررنا الوقوف في الممر للملعب، لا نؤمن بالسحر لكنني أود أن أؤكد أننا سنشكو نادي مازيمبي رسميًا للكاف."





ويلاقي نادي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، نظيره نادي الزمالك على أن تقام مباراة الذهاب في الأول أو الثاني من شهر مايو في المغرب.