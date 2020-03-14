وانقضى الشتاء.. الأرصاد تعلن: انتهاء جميع الموجات الجوية غير المستقرة بالبلاد





وأوضح محمود شاهين، في تصريح لـ "صدى البلد"، اليوم السبت، أن حالة الطقس على مدار ساعات النهار اليوم، تشهد وجود كميات من السحب الخفيفة على مدن شمال الصعيد وشمال سيناء، ليكون هناك أمطار على هذه المناطق ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وقد تمتد هذه الأمطار إلى بعض مدن الوجه البحري والقاهرة.





وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إنه اعتبار من غدا الأحد، سيكون هناك حالة استقرار تام في الأحوال الجوية وتنعدم فرص سقوط الأمطار نهائيا على البلاد، ويظل التحذير خلال الأيام القادمة من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق الساحلية والزراعية بالبلاد.





ونفى تعرض البلاد إلى موجات شتوية حادة خلال الأيام القادمة أو أعاصير جوية، حسبما تداول نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، وذلك حتى بداية فصل الربيع القادم، المقرر أن يبدأ يوم 21 مارس الجاري، بتقلباته الجوية المعهودة.





وشهدت البلاد، خلال الـ 48 ساعة الماضية، حالة من عدم الاستقرار، في الأحوال الجوية، حيث شهدت معظم أنحاء الجمهورية سقوط أمطار غزيرة صاحبها نشاط شديد للرياح، أسفرت عن خسائر عدة في بعض المدن والمحافظات، وراح ضحية الطقس السئ نحو 20 شخصا على مدار اليومين الماضيين، حسبما صرحت الحكومة المصرية في بيان لها أمس الجمعة.

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، بدء استقرار الأحوال الجوية على البلاد، اعتبارا من مساء اليوم السبت، حيث تنعدم فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد، وتهدأ أنشطة الرياح التي شهدتها محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية.