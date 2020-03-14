AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بقينا نشوف تلج.. تنبؤات الأرصاد للمصريين: انتظروا تقلبات جوية شديدة لمدة 3 شهور

السبت 14/مارس/2020 - 07:46 م
محمود شاهين مدير
محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد
Advertisements
أسامة علي

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لـ ظواهر جوية حادة وعنيفة، معقبا: "بدأنا نشوف الثلج بشكل كبير".

وأضاف شاهين خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير"  المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر شهدت عواصف ترابية شديدة للغاية، وهى كغيرها تتأثر بالتغييرات المناخية التى تحدث فى العالم أجمع على مدار الـ 4 فصول.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد قائلا: "داخلين على ظواهر جوية جديدة والدليل تكرار تساقط الأمطار القوية لدرجة العنف".

وأشار محمود شاهين إلى ضرورة الحذر فى التخطيط خلال الفترات القادمة للتعامل مع التغيرات المناخية الكبرى.

وأكد أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد 21 مارس وبدء فصل الربيع سيكون هناك تقلبات جوية شديدة للغاية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر: درجات الحرارة تصل لأقل من 5 درجات في هذه المناطق .. فيديو

الأرصاد: حالة الطقس غير مستقرة حتى الأحد المقبل.. فيديو

ارتفاع الأمواج يتجاوز الـ 4 أمتار.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الفترة القادمة.. فيديو

أمطار غزيرة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس وأبرز نصائحها للمواطنين.. فيديو

الجو شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. فيديو

الأرصاد : تقلبات جوية وأمطار لدرجة السيول تضرب مصر من الخميس وحتى السبت

ترشيحاتنا

بعد إعلان خطوبتهما.. فارق العمر بين ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

الرئيس السيسي يقرر تعليق الدراسة أسبوعين في الجامعات والمدارس

القبض على شخصين روجا شائعات عن فيروس كورونا

اللجنة الخماسية:اجتماع مع رئيس الوزراء لحسم موقف الدوري الممتاز

وزير التعليم يكشف حقيقة استفادة المعلمين من قرار تعليق الدراسة

وزير التعليم يكشف عن خطة الوزارة خلال فترة تعليق الدراسة..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار السيارات الكوري في السعودية.. صور

للبنات.. احذري أدوات من الميكب تنقل كورونا

بجاكت كلاسيكي .. ريم مصطفي تبهر متابعيها بإطلالة أوربية