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رياضة

أخبار الرياضة السعودية ..إصابة نجم أهلي جدة السابق بـ كورونا ..اجراءات عاجلة من الأندية بعد تعليق الدوري

السبت 14/مارس/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:
 

رسميا.. تأجيل الدوري السعودي ووقف الأنشطة الرياضية بالمملكة بسبب الكورونا

أعُلن بشكل رسمي من قبل وزير الرياضة السعودية، وقف جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية من ضمنها الدوري السعودي بسبب الفيروس المنتشر عالميا "الكورونا".

 

رابطة المحترفين تعلق مباريات الدوري السعودى.. اعرف السبب

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، عن تعليق النشاط الكروي في المملكة، بناءً على تعليمات المملكة الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الجديد.


حمدالله في الصدارة وجوميز يهدده.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

نجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم نادي النصر السعودي في توسيع فارق الأهداف مع منافسيه على لقب هداف الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات الجولة 22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

 

إجراء احترازي.. قرار هام من النصر السعودي حول انتشار فيروس كورونا

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم السبت، عن منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، إجازة لمدة 3 لاعبين من التمرينات، بسبب فيروس كورونا.

 

إصابة نجم أهلي جدة السابق بفيروس كورونا

أصيب الكوري الجنوبي هيون جون سوك، لاعب نادي توري الفرنسي، واللاعب السابق لفريق أهلي جدة السعودي، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

إجراء عاجل من الهلال السعودي لمحاربة فيروس كورونا

أعلن نادي الهلال السعودي ، اليوم السبت، عن إجراء عاجل لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

 

جوميز يوجه رسالة للجماهير بسبب فيروس كورونا.. فيديو

وجه الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، رسالة للجماهير، بشأن انتشار فيروس كورونا.


الأهلي السعودي بطلًا لـ دوري كرة الطائرة

توج نادي الأهلي بدوري كرة الطائرة السعودي 2019-2020، بعد فوزه على نظيره نادي الموج اليوم السبت.

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