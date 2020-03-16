AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الفول والأرز والعدس.. البنك المركزي يمد فترة استثنائهم من الغطاء النقدي

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:25 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيى

قرر  البنك المركزي المصري تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية منها الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.


وأوضح البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.


وأكد البنك المركزي سريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الأهلي ينشر أسباب خفض سعر الفائدة 1% على القروض الشخصية

البنك المركزي يرفع الحد الأقصي للتمويل العقاري بالبنوك لـ10%..مستندات

المركزي يمد فترة الاستعلام الميداني لموردي العملاء لـ3 شهور جديدة

ترشيحاتنا

وفاة 34 عاملا .. صحيفة بريطانية تفضح قطر قبل كأس العالم 2022

تعامل مع الجميع كأنهم مصابون.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه إلى الحميات فورًا

بسبب كورونا.. قرار عاجل من ليبيا بشأن صلاة الجمعة

الصيف جاي بالخير.. هاني الناظر يزف بشرى للمصريين في القضاء على كورونا

حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون

رئيس الوزراء : تعليق الطيران في مصر حتى نهاية مارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 علامات تستوجب الفحص .. أعراض كورونا الحقيقة

هاني الناظر يقترح هذه الأكلة للوقاية من كورونا

حقيقة قتل كورونا بشرب اليانسون