الفول والأرز والعدس.. البنك المركزي يمد فترة استثنائهم من الغطاء النقدي

قرر البنك المركزي المصري تمديد فترة استثناء بعض السلع الغذائية الأساسية منها الأرز والعدس والفول من الغطاء النقدي بواقع 100% لمدة عام، ينتهى في 15 مارس 2021.





وأوضح البنك المركزي، في تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، أنه بالإشارة لضوابط العمليات الاستيرادية، والكتاب الدوري المؤرخ 6 مارس 2019، بشأن السماح للبنوك باستثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة وذلك لمدة عام ينتهي في 15 مارس 2020، وفي ضوء متابعة البنك المركزي لاحتياجات السوق المصرية، فقد تقرر مد فترة السماح المشار إليها لمدة عام آخر ينتهي في 15 مارس 2021.





وأكد البنك المركزي سريان القرار على كافة العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.



