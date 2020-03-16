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اقتصاد

البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 3% على المعاملات المصرفية

الإثنين 16/مارس/2020 - 06:13 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى

قرر البنك المركزي المصري منذ قليل تخفيض أسعار الفائدة بنسبة 3% على المعاملات المصرفية.


قال البنك المركزي منذ قليل على هامش اجتماع عاجل، إنه لجأ لذلك نظرا للظروف والأوضاع الراهنة عالميا وما تلاها من الحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري بالتزامن مع برنامج الإصلاح الاقتصادي.


أضاف البنك أن لجنة السياسات النقدية قررت تخفيض أسعار الفائدة بسبة 3% على المعاملات المصرفية ليصل سعر عائد الإيداع لنسبة 9.25% والاقتراض لليلة واحدة بنحو 10.25% والعملية الرئيسة لـ9.75% وسعري الائتمان والخصم عند 9.75%.


قال البنك إن لجنة السياسات النقدية اتخذت ذلك الإجراء بشكل استثنائي لدعم الاقتصاد القومي على مستوى قطاعاته المختلفة.

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