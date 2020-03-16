الصحة العالمية تدعو الدول لعزل المصابين بكورونا وكسر سلسلة انتشار الفيروس

دعت منظمة الصحة العالمية اليوم /الإثنين/ دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.





وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس - في مؤتمر صحفي نقلتها قناة (روسيا اليوم) الفضائية - "رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار".





وناشدت المنظمة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة، مؤكدة أن استراتيجية العزل أظهرت فعالية في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة.





وأكدت منظمة الصحة العالمية أن الأكثر عرضة لكورونا هم من تخطوا الستين عاما من العمر وكذلك الأطفال.





وقالت إن الأزمة الراهنة عالمية والأيام المقبلة ستكون اختبارا لثقتنا بالعلوم، ونصحت دول العالم بأن تعمل على الحد من تواصل الناس لمنع نشر العدوى.





ولفتت المنظمة إلى أن عدد الوفيات والإصابات بكورونا في أنحاء العالم تجاوز الأعداد التي تم تسجيلها في الصين. وأعادت منظمة الصحة العالمية التأكيد على أن غسل اليدين باستمرار ووقف المصافحة والبعد بمقدار متر عن الآخرين يمنع وصول الفيروس.