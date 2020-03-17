سفارة المغرب بالقاهرة تتخذ حزمة إجراءات لمساعدة المواطنين المتواجدين في مصر

أعلنت سفارة المغرب بالقاهرة مؤخرا، حزمة إجراءات لمساعدة المغاربة العالقين في مصر في ضوء التداعيات المختلفة المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا، والتي كان آخرها إعلان السلطات المغربية تعليق حركة الطيران بين مصر والمغرب في محاولة لوقف تفشي هذا الفيروس.





فقد أفاد القسم القنصلي بالسفارة في منشور رسمي له، أنه خصص مجموعة أرقام تليفونية مباشرة للمواطنين المغاربة في مصر الذين يرغبون في الاستفسار عن أية أمور تتعلق باقامتهم أو برحلات سفرهم إلى المغرب وغيرها من المشاكل التي قد تواجههم، إضافة إلى إعلانه إمكانية التدخل لتمديد التأشيرة السياحية التي انتهت صلاحيتها لحين استئناف الرحلات الجوية بين مصر والمغرب مرة أخرى.





و كإجراء احترازي كذلك، أعلن القسم القنصلي بالسفارة أنه سيشرع في إحصاء وتسجيل بيانات المواطنين المغاربة العالقين في مصر والذين كان من المقرر أن يعودوا لبلادهم بداية من يوم 15 مارس الجاري، داعيا إياهم إلى التواصل مع شركات الطيران التي كان من المفترض أن تؤمن لهم رحلات العودة للمغرب لإعادة برمجة تاريخ عودتهم مرة أخرى حالما يتم الإعلان عن استئناف الطيران.